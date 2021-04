Kurzfristige Bombenräumung in Neuenkirchen: 200 Menschen in Vinte müssen Häuser verlassen

(Symbolfoto)

Jörn Martens

Neuenkirchen. Bei Sondierungsarbeiten in Neuenkirchen bei Bramsche sind zwei mögliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Bereich rund um die Fundstelle in Vinte muss bereits am Donnerstagvormittag kurzfristig gesperrt werden, teilt die Polizei mit. Die Räumung soll ab 9 Uhr beginnen.