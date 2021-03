Garagenbrand in Voltlage - Keine Verletzten

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. (Symbolfoto)

Stephan Jansen/dpa

Osanbrück. Am frühen Montagmorgen ist eine Garage in Voltlage in Brand geraten. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Nach ersten Angaben der Polizei konnte ein Übergreifen der Flammen auf das dazugehörige Wohnhaus durch die Feuerwehr verhindert werden. Zwei Autos wurden aus der Garage geborgen. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, die Ermittlungen