Ein Haus, viele Angebote: Birgitt Kamper, Mitarbeiterin im Multifunktionshaus "Drehscheibe" der Samtgemeinde Neuenkirchen, will zu den Themen Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine "Ideen-Schmiede" ins Leben rufen. Der Start im vergangenen Oktober musste wegen der Corona-Pandemie zunächst verschoben werden (Archivfoto).

Christian Geers

Neuenkirchen. Die Angebote im Multifunktionshaus Drehscheibe in Neuenkirchen sind auch während der Corona-Pandemie gefragt. Das ergibt ein Blick auf die Zahlen für das vergangene Jahr.

Sehr gefragt war das Shop-in-Shop-Angebot. Mehr als 70 zumeist regionale Anbieter mieteten Regale an und offerierten ihre Waren in den Geschäftsräumen an der Lindenstraße. Doch in dem Multifunktionshaus, das seit dem Auslaufen der Förderung