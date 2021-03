Hat es in einem Stall in der Samtgemeinde Neuenkirchen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gegeben? (Symbolfoto)

dpa/Sina Schuldt

Samtgemeinde Neuenkirchen. Hat ein Landwirt aus der Samtgemeinde Neuenkirchen gegen das Tierschutzrecht verstoßen und seine verletzten und kranken Schweine nicht richtig versorgt? Diese Frage ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Oldenburg.

Die Ermittlungen ins Rollen gebracht hat das Deutsche Tierschutzbüro. Das hatte im Dezember 2020 ein Video veröffentlicht, in dem unter anderem in einem Stall in der Samtgemeinde Neuenkirchen kranke und verletzte Schweine zu sehen sind. Wie