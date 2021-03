Neuer Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Merzen wird am 1. April der bisherige Vize-Feuerwehrchef Helmut Gielians (rechts). Seine Aufgaben übernimmt der bisherige Sicherheitsbeauftragte Jens Wehlage.

Christian Geers

Merzen. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Merzen haben ein neues Führungsduo gewählt. Nachfolger des im vergangenen Jahr aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Feuerwehrchefs Martin Kornhage ist sein bisheriger Stellvertreter.

Das Votum am Freitagabend in der nur für diese Wahl anberaumten Versammlung in der Fahrzeughalle des Merzener Feuerwehrhaus war eindeutig: Helmut Gielians, bisher stellvertretender Ortsbrandmeister, rückt nach dem Willen der Mitglieder in d