Kanalsanierung ohne Buddelei und Aufriss in Neuenkirchen

Kanalsanierung mit Wasserdampf: Mit dem Inlinerverfahren wird ein Schlauch durch das beschädigte Abwasserrohr gezogen und aufgeblasen. Bagger werden in der Straße Kleiner Sundern in Neuenkirchen dafür nicht gebraucht.

Wasserverband Neuenkirchen

Neuenkirchen. Der Wasserverband Bersenbrück beseitigt in der Straße Kleiner Sundern in Neuenkirchen Schäden in der Kanalisation. Ein Bagger kommt dabei allerdings nicht zum Einsatz. Für die Sanierung des Abwasserkanals braucht es einen Schlauch, Harz und Wasserdampf.

Die größeren Schäden am Schmutzwasserkanal waren dem Wasserverband Bersenbrück bei den regelmäßigen Inspektionen aufgefallen. Die anstehenden Arbeiten, die keinen Aufschub duldeten, nutzte der Verband außerdem, um in einem zweiten Schritt a