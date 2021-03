Die Gemeinde Neuenkirchen hat in den vergangenen Jahren die Zahl der Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten erhöht. Vor allem Ganztagsbetreuung wird dort von immer mehr Eltern nachgefragt (Symbolfoto).

dpa/Jens Büttner

Neuenkirchen. In Neuenkirchen gibt es immer mehr Eltern, die für ihr Kind einen Ganztagsplatz in einer Kindertagesstätte wünschen. Wie sieht die Entwicklung im ab 1. August 2021 aus, und reicht das Angebot an Betreuungsplätzen?

Ganztagsbetreuung spielt im Leben junger Eltern eine immer größere Relevanz. „Immer mehr von ihnen sind darauf angewiesen“, sagt Neuenkirchens Gemeindedirektorin Hildegard Schwertmann-Nicolay. Das gelte für die Betreuung des Nachwuchse