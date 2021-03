Noch bis Ende März 2021 ist Stefanie Meier-Pohlmann ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Neuenkirchen (Archivfoto).

Katharina Preuth

Neuenkirchen. Blumen gab es am Weltfrauentag für Stefanie Meier-Pohlmann, die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Neuenkirchen. Doch war es zugleich ihr letzter Auftritt als ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragten in einer Sitzung des Samtgemeinderates.

Auf dessen Tagesordnung stand gerade an dem Tag, an dem das Thema Gleichstellung weltweit in aller Munde war, die „Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten“. Nein, Stefanie Meier-Pohlmann hatte sich nicht zu Schulden kommen lassen, was zu