Im ehemaligen Gasthaus Haarmeyer an der Lindenstraße in Neuenkirchen richtet der Landkreis Osnabrück zum 10. März ein Corona-Schnelltestzentrum ein. (Archivfoto)

Herbert Kempe

Neuenkirchen. Jetzt bekommt auch die vierte Samtgemeinde im Osnabrücker Nordkreis ein Corona-Testzentrum. Wie der Landkreis Osnabrück mitteilt, können sich Bürger ab Mittwoch, 10. März, in Neuenkirchen einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen lassen. Alle wichtigen Infos zum Angebot.

Das Corona-Schnelltestzentrum wird in der ehemaligen Gaststätte Haarmeyer in der Lindenstraße 27 in Neuenkirchen eingerichtet. Am Mittwoch, 10. März 2021, soll es seinen Betrieb aufnehmen. Bürger können ab dann jeweils mittwochs von 16 bis