Zentraler Ort in der Dorfmitte Merzens: Die Grundschule (im Vordergrund) ist in mehreren Gebäuden untergebracht. In dem in den 1970er-Jahre erbauten und in den 1990er-Jahren erweiterten Bau sowie in einem aus den 1950er-Jahren stammenden Trakt, der einst die Orientierungsstufe beherbergte.

Herbert Kempe

Merzen/Neuenkirchen. Die Idee, in den kommenden Jahren einen Schul- und Dorfcampus in der Merzener Ortsmitte zu bauen, nimmt an Fahrt auf. Jetzt hat der Bildungsausschuss der Samtgemeinde Neuenkirchen ein entscheidendes Votum für das weitere Vorgehen abgegeben. Die Tage der alten Schulbauten dürften damit gezählt sein.

Die Empfehlung: Eine gute halbe Stunde brauchten die Ausschussmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung in Neuenkirchen, um die Frage zu beantworten, wie es am Grundschulstandort in Merzen weitergehen soll. Sie entschieden sie sich einstimmig da