Die Polizei nahm in Merzen einen 34-jährigen Mann fest, der vermutlich auf Diebestour war. (Symbolfoto)

Merzen. Da hat sich aber jemand ein Extra-Leckerlie verdient: Weil sein Jagdhund mitten in der Nacht bellte, wurde sein Herrchen wach und entdeckte einen nächtlichen Besucher, der vermutlich auf Diebestour war. Die endete allerdings dank des aufmerksamen Vierbeiners erst einmal auf der Polizeistation.

Wie die Polizei mitteilte, schlug der Vierbeiner in der Nacht zum Montag gegen Mitternacht an und weckte seinen Besitzer. Der 29-Jährige kontrollierte das Grundstück in der Straße Hackemoor Allee und entdeckte in seinem Auto einen fremden M