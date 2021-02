Josef Schwertmann freut sich, dass er in seiner Gärtnerei in Neuenkirchen endlich wieder Kunden begrüßen darf.

Lea-Marie Dohm

Neuenkirchen. Gärtnereien und Blumenläden dürfen in Niedersachsen wieder öffnen. Auch für sie geht es in der Corona-Pandemie ums Überleben. Josef Schwertmann aus Neuenkirchen berichtet, wie er es bislang durch die Krise geschafft hat, und warum er sich mehr Solidarität in der Branche wünscht.

Der erste Lockdown im Frühjahr 2020 traf alle Menschen in Deutschland völlig unerwartet und forderte große Einschnitte in jeglichen Bereichen. Das ständige Auf und Ab der Regelungen, das Öffnen und Schließen der Betriebe und die beständige