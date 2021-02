Ausbildungslotse will Jugendliche in Fürstenau und Neuenkirchen auf den richtigen Weg bringen

Ausbildungslotse Stefan Loureiro Silva ist auch digital für Jugendliche zu erreichen, die Fragen rund um die Themen Berufsorientierung und Ausbildung haben.

Maßarbeit/Kimberly Lübbersmann

Fürstenau/Neuenkirchen. Stefan Loureiro Silva hat Spaß an seiner neuen Aufgabe: Er ist Ausbildungslotse der Maßarbeit und unterstützt seit Oktober junge Menschen in den Samtgemeinden Fürstenau und Neuenkirchen dabei, den Weg in Ausbildung und Beruf zu finden.

„Der Einstieg gerade in Coronazeiten war nicht einfach“, wird der Sozialarbeiter in einer Mitteilung des Landkreises Osnabrück zitiert. „Wegen der Kontaktbeschränkungen bieten wir viele unserer Angebote zurzeit auch digital an.“ Jugendliche