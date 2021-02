Wie in Neuenkirchen aus Totholz ein neuer Lebensraum für Tiere wird

Schon vor zwei Jahren begann der Hegering Neuenkirchen damit, mit Strauch- und Baumschnitt an vielen Wegerändern Hecken anzulegen (Archivfoto).

Hegering Neuenkirchen

Neuenkirchen. Die Naturschutzgruppe Schneckenbruch in Neuenkirchen ruft dazu auf, Wegerandstreifen, Böschungen, private und öffentliche Plätze zu Lebensräumen für seltene Tiere und Pflanzen zu machen. Abgeschnittene Äste oder Gestrüpp seien besonders dafür geeignet.

Der Appell des Neuenkirchener Vereins fällt in die Zeit, in der Bäume, Hecken und Sträucher zurückgeschnitten werden. Die Pflegearbeiten lassen zum Beispiel Gemeinden an Straßenrändern vornehmen, um ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukom