Schulleiterin Carmen Höveler (links) und Susanna Spratte-Michelbrink, Leitung des Fachbereich Hauswirtschaft, hoffen, dass sich viele Jugendliche bei der QR-Code-Rallye über die Angebote der Goode-Weg-Schule informieren.

Goode-Weg-Schule

Neuenkirchen. Eigentlich bieten die Goode-Weg-Schule in Neuenkirchen im Frühjahr regelmäßig Schnuppertage an, an denen sich künftige Fünftklässler über das Angebot der Schule informieren können. Weil das aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich ist, hat sich die Oberschule etwas neues einfallen lassen: eine digitale QR-Code-Rallye.

Zu den Halbjahreszeugnissen steht bei vielen Viertklässlern und ihren Eltern die Frage an, welche weiterführende Schule die richtige ist. Weil aber klassische Schnuppertage in Corona-Zeiten wegfallen, gehen die Schulen kreative Wege. So auc