Coronavirus wirkt sich auf Finanzen in Merzen aus – was sind die Folgen für 2021?

Im Jahr 2021 will die Gemeinde Merzen das Gebiet zwischen Pastorsholz (links) und den Dorfteichen (rechts) in den Blick nehmen. Auf der Fläche am Kirchenwäldchen soll die zweite Kindertagesstätte gebaut werden. Auf der Grünfläche in der Mitte soll im Zuge der sozialen Dorfentwicklung ein Park für alle Altersgruppen entstehen.

Herbert Kempe

Merzen. Anders als in den Nachbargemeinden Neuenkirchen und Voltlage hat die Corona-Pandemie negative Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinde Merzen. Die Gewerbesteuer erreichte im vergangenen Jahr nicht die Höhe der erwarteten Einnahmen. Wie hat Merzen das Minus verkraftet? Und was hat das für Auswirkungen für 2021?

Was der Kämmerer sagt: Andreas Lanwert, Fachbereichsleiter Finanzen, Personal und Brandschutz, fasste es in der Dezember-Sitzung des Rates so zusammen: „Das war ein deutlich Schlag ins Kontor.“ Im Etat 2020, noch vor der Corona-Pandemi