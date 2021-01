Die Statistik des Landkreises Osnabrück setzt die Gemeinde Voltlage ins beste Licht: Dort gibt es seit zwei Wochen keinen aktuellen Corona-Fall mehr (Archivfoto).

Christian Geers

Voltlage. Seit fast genau zwei Wochen ist die Gemeinde Voltlage ein weißer Fleck im Landkreis Osnabrück. Seit Donnerstag, 7. Januar, gibt es keinen Einwohner mehr, der aktuell mit dem Coronavirus infiziert ist. Ist das reines Glück? Oder welche Gründe gibt es dafür?

Voltlages Bürgermeister Norbert Trame will sich mit Mutmaßungen gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. „Manchmal gehört eben auch ein bisschen Glück dazu“, sagt er am Mittwochmittag auf Anfrage unserer Redaktion. Mit weiteren Erklärungen