Die Renovierungsarbeiten in der Bücherei Merzen sind in den vergangenen Wochen gut vorangekommen. Neuer Anstrich und Teppichboden lassen den Raum nun viel heller und freundlicher wirken.

Christian Geers

Merzen. Seit 1980 gibt es in Merzen die Katholische Öffentliche Bücherei, kurz KÖB genannt. Im Moment macht sie wegen der Corona-Pandemie zwar eine Zwangspause, aber das Team freut sich schon auf den Neustart – und nach erfolgter Modernisierung auf ein neues Kapitel in der 40-jährigen Geschichte.

Alles hat seine Zeit, manches kommt irgendwann einfach aus der Mode: So wie die Farbe von Tapeten, Anstrichen und Teppichen in der Bücherei neben dem Pfarrhaus in der Gartenstraße. Auch Regale in dunklen Farben und Neonröhren als Beleuchtun