Unbekannte lösen Radmuttern an Wagen in Neuenkirchen

Unbekannte lösten am frühen Montagmorgen in Neuenkirchen an einem parkenden Wagen die Radmuttern.

Neuenkirchen. Das hätte einen schweren Unfall verursachen können: Unbekannte haben in Neuenkirchen die Radmuttern an einem Auto gelöst. Die 20-jährige Fahrerin bemerkt das zum Glück rechtzeitig, kann den Wagen ohne Unfall zum Stehen bringen.

Am frühen Montagmorgen, vermutlich zwischen Mitternacht und 3.40 Uhr, machten sich unbekannte Täter nach Angaben der Polizei in Neuenkirchen an einem in der Vornholtstraße parkenden Wagen zu schaffen. Am linken Vorderreifen lösten sie nach