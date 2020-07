An ihre Zeit an der Overbergschule Voltlage soll die 15 Mädchen und Jugend diese Kugelakazie erinnern, die sie an einem ihrer letzten Schultage zusammen mit Vertretern der Gemeinde und der Samtgemeinde pflanzten.

Christian Geers

Voltlage. Woran sich die 15 Jungen und Mädchen der Overbergschule Voltlage erinnern werden, wenn sie an ihre Schulentlassung denken? An ein Virus namens Corona, das den Schulalltag der Viertklässler in den letzten Wochen gehörig auf den Kopf stellte. Aber ganz gewiss auch an eine mehr als 2,50 Meter hohe Kugelakazie. Die pflanzten sie an einem ihrer letzten Schultage auf der Grünfläche am Sportlerheim.