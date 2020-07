Neuenkirchen. Schon länger können sich Kunden auf dem Hof von Olaf Welling im Neuenkirchener Ortsteil Limbergen an einem Eier-Drive-In mit frischer Ware versorgen. Nun hat Welling sein Angebot erweitert und einen Hofladen eröffnet.

