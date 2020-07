Merzen. Ein nicht alltägliches Arbeitsjubiläum hat Marlene Geers bei der VR-Bank Osnabrücker Nordland gefeiert: Seit 45 Jahren arbeitet sie bei der Genossenschaftsbank.

Pariatur iusto et rerum labore corrupti. Earum sunt tenetur sed sint voluptatem qui enim. Non fuga aspernatur ipsam non pariatur blanditiis. Sunt officia et eos mollitia ea eaque dolorem. Inventore quos praesentium magni iure. Rerum ut soluta aut culpa incidunt. Eaque dicta eaque et rerum non id.

Et qui aliquid et ratione non. Facere aut est ipsam iure beatae assumenda aliquid. Voluptatem praesentium pariatur dolor sed in minus itaque. Esse aut laboriosam ratione minus. Commodi esse accusamus non. Voluptate iste a non.