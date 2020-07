Neuenkirchen. Trotz der Corona-Krise hat in der Samtgemeinde Neuenkirchen ein Ferienspaßteam zusammen mit Vereinen und Verbänden sowie der Pfarreiengemeinschaft Merzen-Neuenkirchen-Voltlage in den vergangenen Wochen an einem Ferienspaßprogramm gearbeitet. Am Dienstag, 7. Juli 2020, wird es veröffentlicht, ab diesem Tag sind Anmeldungen möglich. Ein Überblick.

