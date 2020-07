Merzen. Werkzeug im Wert von 3500 Euro ist aus einem Baucontainer in Merzen gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs.

