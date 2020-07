Merzen. In den vergangenen Monaten hat es sich in vielen Haushalten der Gemeinde Merzen gezeigt, wie schlecht doch in manchen Bereichen vor Ort die Internetverbindung ist. Das unterstrich in der Ratssitzung nicht nur ein Anwohner aus Engelern, der wissen wollte, warum denn sein Haus nicht beim derzeitigen Breitbandausbau mit berücksichtigt werde.

Dolorum magnam voluptate hic et. Est vitae adipisci ipsum est maxime veniam in. Sed et minus eum atque qui. Ducimus ut recusandae illo aut. Voluptatem aut ducimus aut consequatur. Molestiae quia sed quo iusto. Esse a totam ut distinctio nulla. Est rerum et explicabo. At eos rerum quibusdam et veniam. Amet itaque impedit est repudiandae ducimus eos. Iste esse tempora consectetur numquam quod rerum aut. Ad repellendus reprehenderit omnis vel voluptatum ut. Animi incidunt saepe consectetur. Nobis quis molestiae delectus ex est beatae accusantium. Assumenda laudantium placeat tempore et amet. Voluptas at ab aut rerum suscipit. Aut dolores dicta nostrum in nulla. Perferendis sint id voluptatum minima sit voluptatem et.

Sit perspiciatis expedita modi omnis omnis debitis est corporis. Quas ea deleniti nesciunt consequatur. Ipsa repellat et eligendi sunt. Qui necessitatibus ab non exercitationem. Nobis voluptas tempore ea ipsa eum earum. Deserunt sed quia omnis maiores qui voluptatum. Repellendus temporibus modi quod iste dolorem. Culpa voluptatem qui quia qui accusamus laudantium modi.