Freude über Fahrrad-Schutzstreifen an der Alten Poststraße in Neuenkirchen

Über den neuen Fahrrad-Schutzstreifen freut sich Daniel Schweer.

SPD

Neuenkirchen. Viele Bürger aus Neuenkirchen haben es vielleicht schon bemerkt: Im Zuge der Arbeiten am Fahrbahnteiler an der Voltlager Straße in Höhe der Einmündung zur Wohnsiedlung Im Wiesengrund hat der Landkreis Osnabrück einen Fahrrad-Schutzstreifen markiert. Darüber freut sich auch die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinden Neuenkirchen.