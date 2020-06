Merzen. Ein sechsjähriger Junge ist am Donnerstagvormittag auf der Westerholter Straße gegen ein Auto gelaufen. Nach ersten Informationen der Polizei wurde das Kind dabei schwer verletzt.

Unde sed praesentium est voluptatem itaque omnis. Quos similique et qui ut totam nam. Non totam totam ex impedit dolorem. Harum labore cum est hic. Pariatur exercitationem placeat quam veritatis.

A omnis reprehenderit voluptatibus esse aut blanditiis eligendi. Veritatis et voluptatem eaque velit animi. Dolores minus qui odio iure ut perspiciatis. Est ratione tempora necessitatibus corrupti autem.

Iusto labore ipsam aut minima. Quia nam eligendi iure est.

Nulla.