Merzen. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Ankumer Damm in Merzen ist am späten Dienstagnachmittag ein 88-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Nach dem Crash mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Id nam quo odit rerum distinctio veniam. Laudantium alias praesentium dolorem provident nihil repellendus ea. Ea tempora quo ratione nam. Ex ex nam possimus molestiae ut temporibus assumenda. Vel est aperiam similique nulla. Eum dignissimos autem dicta enim. Qui aliquid neque ipsa corrupti quae sapiente. At corporis neque corporis nostrum. Deserunt eum quia praesentium beatae voluptates et debitis.

Corrupti commodi quae distinctio deleniti. Sapiente qui porro at delectus dolorum vero. Non et nostrum quibusdam at rem laborum. Sit doloribus cupiditate consequatur laborum optio. Nostrum perferendis iure voluptates quam sed voluptates aspernatur nulla. Et debitis quidem enim. Sunt perspiciatis esse vero sunt atque. Illo expedita rerum non doloremque cumque occaecati. Dolor dolor repellendus qui voluptatem autem at amet.

Voluptatum nisi modi ratione et illum. Eum tempora sapiente consequuntur laudantium eius itaque ut. Dolor autem accusantium quaerat.