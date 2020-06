Neuenkirchen/Voltlage. Anfang August möchte die Samtgemeinde Neuenkirchen mit dem Bau der Dorfküche in Voltlage beginnen. Bis dahin könnten die Aufträge für das 700.000-Euro-Projekt vergeben sein. Zurzeit arbeitet die Verwaltung an einem Konzept für ein Quartiersmanagement.

