Einbrecher steigen am helllichten Tag in Wohnhaus in Merzen ein

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Merzen erbeuteten die Täter Schmuck (Symbolfoto).

Frank Rumpenhorst/dpa

Merzen. Unbekannte Täter sind am helllichten Tag in Merzen in ein Wohnhaus eingestiegen. Dabei haben sie Schmuck erbeutet.