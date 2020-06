Mindestens zwei Einbrecher stiegen am frühen Mittwochmorgen in Neuenkirchen in eine Tankstelle ein (Symbolfoto).

Frank Rumpenhorst/dpa

Neuenkirchen. In eine Tankstelle an der Bramscher Straße in Neuenkirchen ist eingebrochen worden. Nun hofft die Polizei auf Zeugen.