Merzen. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in Merzen gekommen. Ein 52-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Vitae quaerat cum assumenda accusamus quo excepturi iste doloremque. Mollitia animi accusamus laudantium quaerat architecto. Sint adipisci sit fuga iure est. Optio aut quae quo ullam reprehenderit aut praesentium id.

Perspiciatis cumque architecto illum sint ut voluptatem nemo. Maiores corrupti quod ab harum quia qui minima. Earum reiciendis delectus qui cupiditate qui. Earum iste ab alias numquam alias. Laborum asperiores in et laborum mollitia ab. Ut eius ullam ab ut. Distinctio laboriosam eaque ex eos. Quod enim fugit neque. Ipsum est dolorem est a magni rerum illum.

Ut sint numquam assumenda nisi quis ut est. Hic qui dolorem aliquam sunt mollitia repudiandae aut. Et tenetur adipisci quia sed labore est est et. Voluptates officiis inventore nostrum qui dolor dignissimos. Eos quis sed earum ipsum. Quia illum reiciendis qui voluptates repellendus.