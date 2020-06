Neuenkirchen. Auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie reagiert die Kreativwerkstatt Neuenkirchen –- wie könnte es anders sein – kreativ! Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens hat sie weiße Zaunelemente in Neuenkirchen, Voltlage und Merzen aufgestellt, die nun von Kindern bunt bemalt werden dürfen.

