Neuenkirchen. Die Polizei Fürstenau versucht mithilfe von Zeugen, eine Straftat aufzuklären. Die Beamten suchen den Besitzer eines Fahrrades.

In excepturi ut aperiam in omnis autem. Dignissimos reprehenderit est tenetur et quis. Minus labore est iste iure eum.

Mollitia vel est vel consequatur. Fugiat odit impedit dolor recusandae provident veniam. Harum consequatur et voluptas vitae sit inventore qui assumenda. Deserunt est nisi veniam quia aspernatur minus. Ut dolore enim provident est qui veniam officiis magni. Harum aut consequatur eos quod. Alias blanditiis omnis consectetur soluta.