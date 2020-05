Neuenkirchen. Den Waldbrand in Neuenkirchen bekam die Feuerwehr gerade noch rechtzeitig in den Griff. Nun sucht die Polizei die Unbekannten, die mit glimmender Grillkohle den Brand ausgelöst haben.

