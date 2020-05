Aus Waldbrand in Neuenkirchen hätte Moorbrand werden können

Den Waldbrand in Neuenkirchen-Rothertshausen konnte die Feuerwehr noch rechtzeitig stoppen. Nun sucht die Polizei die Unbekannten, die mit sorglos entsorgter Grillkohle das Feuer auslösten.

Herbert Kempe

Neuenkirchen. Den Waldbrand in Neuenkirchen bekam die Feuerwehr gerade noch rechtzeitig in den Griff. Er hätte sich zu einem Moorbrand ausweiten können, so die Feuerwehr. Nun sucht die Polizei die Unbekannten, die mit glimmender Grillkohle den Brand ausgelöst haben.