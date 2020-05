Neuenkirchen. Wer von Neuenkirchen über Limbergen nach Rothertshausen fahren will, muss keiner Umleitung mehr folgen. Die Brücke über den Vorderen Kölzenkanal in Limbergen ist fertig. Zum Wochenende soll die Straße wieder freigegeben werden.

