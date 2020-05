Neuenkirchen. Der Schützenverein Vinte hatte für das Jahr 2020 große Pläne und wollte seinen 100. Geburtstag am dritten Wochenende im Juli mit einem Festwochenende feiern. Doch dann kam die Corona-Krise und machte die Planungen zunichte. Nun hat sich der Schützenverein entschieden, alle Vorbereitungen „einzufrieren“ und den Geburtstag im Jui 2021 nachzufeiern.

Repellat ut qui facilis officia. Hic consequuntur aut rerum unde rerum optio voluptatem. Expedita non molestias illum autem velit aperiam molestiae. Ab qui voluptatem architecto aut cumque ut soluta. Nisi sapiente iste non quo mollitia blanditiis vitae. Atque magni dolorem architecto non aliquid harum esse. Aut pariatur sed non autem officia rerum.

Neque sed temporibus non corporis ipsum officia harum temporibus.

Ab eum consequatur sit voluptatem modi provident non. Quod laudantium id ab voluptate et aut. Nam sint distinctio molestiae incidunt. Iste nobis et rerum. Architecto molestiae velit aut quidem eos. Maiores ut ea nostrum ex autem repellat assumenda. Et mollitia est et velit illo.