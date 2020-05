Merzen. Das neue Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus Merzen ist fertig: Pfarrer Detlef Perk sowie die Mitarbeiter haben ihre neuen Arbeitsplätze im früheren Schwesternhaus an der Gartenstraße bezogen. Das alte Pastorat an der Westerholter Straße, in dem 43 Jahre lang ein Pfarrer wohnte, ist damit Geschichte. Auch dort sind die neuen Besitzer inzwischen eingezogen. Die Immobilie hatte die Kirchengemeinde verkauft.

