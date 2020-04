Neuenkirchen. Noch vor den Einschränkungen durch die Corona-Krise hat der Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Neuenkirchen seine Mitgliederversammlung abgehalten und dabei mit Eva Brüggemann eine neue Vorsitzende gewählt.

