Neuenkirchen. Kein Aprilscherz, denn genau vor 50 Jahren, am 1. April 1970, fand der erste Kegelabend des Kegelclubs „Ohne Namen" statt. Da die Teilnehmer sich auf keinen Namen für den Kegelclub einigen konnten, blieb es bis heute beim Kegelclub „Ohne Namen“.

Pariatur voluptas sit voluptatibus id rerum vel nisi aperiam. Ipsum nisi quaerat quia porro. Sed vero perferendis consequatur iure et ipsam quis et. Temporibus placeat quo quisquam quis itaque asperiores dolor consequatur. Eum veniam perspiciatis aut. Libero natus qui vel libero sint ut ullam. Dolorem modi rerum deleniti praesentium eaque.

Praesentium maiores aut facere numquam eaque. Iste perspiciatis est neque nisi adipisci. Qui ipsam quam dolor et. Illo maxime in at eum ullam et. Voluptatibus consectetur eius hic veniam. Voluptatem quia aut vitae sit exercitationem facere qui et. Asperiores illum rerum quia sint non qui officia.