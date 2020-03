Merzen. Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag sind in Merzen vier Menschen leicht verletzt worden. Der Fahrer stand unter Alkohol und besaß keinen Führerschein.

