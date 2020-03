Vinte. Noch vor Ausbruch der Corona-Krise begrüßte der Präsident der Vinter Schützen, Ludger Eßlage, zahlreiche Mitglieder im Schützenhaus zur Generalversammlung. Die Jahresberichte der Schriftführerin, der Kassiererin und des ersten Schießwarts fielen durchweg positiv aus. Franz Rüther und Josef Oeker senior wurden für 70 Jahre Treue zum Verein geehrt.

