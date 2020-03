Neuenkirchen. Erneut sind unbekannte Täter auf das Dach der Goode-Weg-Schule Neuenkirchen geklettert und haben Dachziegel zertreten. Es ist der dritte Vorfall innerhalb von drei Wochen. Nach ersten Schätzungen dürfte wieder ein Schaden von einigen tausend Euro entstanden sein. Die Polizei hofft auf Hinweise.

