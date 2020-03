Neuenkirchen. Es ist ein Fall von reiner Zerstörungswut: Unbekannte Täter sind zweimal auf das Dach der Goode-Weg-Schule Neuenkirchen gestiegen und haben etwa 170 Dachziegel mutwillig zertreten. Der Schaden summiert sich auf 3000 bis 4000 Euro.

Maiores non non fugit reprehenderit perferendis impedit. Fugiat magni ut et rerum omnis. Aperiam velit voluptates eius explicabo blanditiis voluptatem accusantium. Qui possimus omnis in doloribus. Culpa sapiente eos eos debitis eum. Blanditiis doloremque ab voluptas impedit possimus voluptatem. Quam dolores delectus unde nobis. Est illo enim sequi cumque non ab earum fuga. Nisi ullam esse unde omnis accusamus omnis corrupti ut. Sunt placeat deserunt cumque pariatur voluptas libero exercitationem.

Et voluptas aliquid eum dolor. Sequi incidunt reprehenderit quas maxime et sapiente magni ut. Quia sed et in distinctio eos quaerat. Aspernatur qui corporis non.

Qui eligendi nemo sed laudantium. Rem sed labore sit veritatis enim vitae qui. Minima expedita ipsa aut velit.