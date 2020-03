Merzen. Vor einem Jahr hatte Alfons von der Haar angekündigt, die Leitung des Männergesangvereins und Kirchenchores Merzen von 1927 abzugeben. Zu Jahresbeginn machte er seine Ankündigung wahr und übergab den Dirigentenstab an seine Nachfolgerin: Sie heißt Anke Mewis und kommt aus Bramsche.

Neue Chorleiterin: Ende November hatte sich die Bramscherin bereits dem Chor vorgestellt, teilt der MGV in seiner Pressemitteilung. Sie ist die erste Chorleiterin in der 90-jährigen Geschichte des Chores. Weil Anke Mewis hauptberuflich als Chorleiterin arbeitet und noch weitere Chöre betreut, probt der Männergesangverein Merzen neuerdings donnerstags von 20 bis 22 Uhr in einem Veranstaltungsraum des Jugendhauses Merzen. „Nicht gehen, wenn man muss, sondern wenn es Zeit ist“, begründete der ehemalige Chorleister Alfons von der Haar seine Entscheidung. Er dankte Vorstand und gesamten Chor für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschte seiner Nachfolgerin „ein gutes Händchen, alles Gute und viel Erfolg beim MGV“. Ehrenvorsitzender Heiner Brinkmann danke ihm seine geleisteten Verdienste, seine aufopfernde Hingabe, seine Kameradschaft und Freundschaft. Anke Mewis berichtete, dass sie sich im MGV Merzen herzlich aufgenommen gefühlt habe. Wohin die Reise mit dem Männergesangverein gehen könne, werde sich zeigen. Wichtig sei, das Mögliche im Auge zu behalten, sagte sie.

CD mit dem Titel „Zeitreise“ kommt an

Rückblick: Vorsitzender Heiner Middendorf und die beiden Schriftführer Michael Volbers und Ulrich Friemerding erinnerten an die wesentlichen Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Kassierer Werner Brinkmann berichtete, dass die CD, die der MGV kurz nach seinem 90-jährigen Bestehen im Herbst 2018 herausgegeben hatte, bisher gut angekommen sei. Die CD mit dem Titel „Zeitreise“ bietet einen musikalischen Rückblick auf die kirchlichen und weltlichen Lieder, die der Chor in den vergangenen 50 Jahren gesungen hat. Die Musikauswahl haben die Sänger gemeinsam getroffen. Aus 50 Liedern durfte jeder für seine Favoriten abstimmen. Da wären beispielsweise Beethovens „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“, das „Laudate Dominum“ von Wolfgang Amadeus Mozart oder Modernes wie der Gospel „Rock my Soul“ oder Leonard Cohens „Hallelujah“. Heiner Brinkmann ist einige Male als Solist zu hören wie beim „Gott ist mein Hirte“ von Antonin Dvorák.

Kontinuität im Vorstand

Wahlen: 2. Vorsitzender Peter Hengelage, 2. Schriftführer Ulrich Friemerding, 2. Kassierer Karl Hengelage und die Notenwärte Ewald Meyer und Norbert Enneking wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Kassenprüfer sind Josef Grüter und Werner Meyer. Dem Vorstand des MGV Merzen gehören außerdem an: Ehrenvorsitzender Heiner Brinkmann, Vorsitzender Heiner Middendorf, Schriftführer Michael Volbers, Kassierer Werner Brinkmann und Notenwart Siegfried Middendorf.