Neuenkirchen. Neuenkirchens Ortsbrandmeister Dieter Dohm und der stellvertretende Ortsbrandmeister Maik Geers werden zum 31. März 2020 vorzeitig aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen. Der Neuenkirchener Samtgemeinderat gab ihrem Rücktrittsgesuch einstimmig statt. Warum beide ihre Ämter aufgeben, weiß Samtgemeindebürgermeister Hildegard Schwertmann-Nicolay nicht. Die Verwaltungschefin kann nur spekulieren.

Was geschehen ist: Ortsbrandmeister Dieter Dohm und sein Stellvertreter Maik Geers, beide seit September 2017 im Amt, erklärten in der jüngsten Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen vorzeitig ihren Rückzug. Als Grund gaben sie „Meinungsverschiedenheiten mit der Verwaltung“ an, es war die Rede von einem „zerrütteten Verhältnis“. Und weiter: „Eine wirklich vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zum Wohle und für die Zukunft der Feuerwehr ist nicht mehr möglich“, hatte Dohm die Entscheidung begründet. Mit den beiden traten auch die übrigen Mitglieder des Ortskommandos zurück. (Weiterlesen: Ortskommando der Feuerwehr Neuenkirchen erklärt seinen Rücktritt.)

„Es gab auch keine unüberbrückbaren Differenzen.“ Hildegard Schwertmann-Nicolay, Samtgemeindebürgermeisterin

Was die Samtgemeinde Neuenkirchen dazu sagt: Aus ihrer Sicht gebe es keinen Grund für einen Rücktritt, sagte Bürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates in Neuenkirchen. „Es gab auch keine unüberbrückbaren Differenzen.“ In ihrem schriftlichen Rücktrittsgesuch an die Samtgemeinde hatten Dohm und Geers, die beide in der Ratssitzung nicht anwesend waren, dagegen keinen Grund benannt. Ihre Vermutung: Der Rückzug stehe aber in einem „zeitlichen Zusammenhang mit zwei Interventionen“ der Verwaltung. Diese seien notwendig gewesen, „um Schaden von der Feuerwehr Neuenkirchen abzuwenden“, sagte sie.

Welche Anlässe eine Rolle spielen könnten: Die erste Intervention, „die bei den Ortsbrandmeistern vielleicht nicht so glücklich angekommen ist“, habe möglicherweise mit der Überführung des neuen Einsatzfahrzeuges im vergangenen Sommer zu tun, so die Verwaltungschefin. Andreas Lanwert, als Fachbereichsleiter für die Feuerwehren zuständig, berichtete dem Rat, dass der Abholtermin für das neue, 260.000 Euro teure Einsatzfahrzeug im Sommer 2019 nicht wie üblich vorab mit der Verwaltung abgesprochen gewesen sei. Der von der Feuerwehr kurzfristig angesetzte Termin für die Überführung des Gerätewagens Logistik habe eine erforderliche ordnungsgemäße Zulassung und vor allem eine „vollumfängliche Versicherung“ erschwert. Am Ende habe es doch noch geklappt, aber nur mit einem großen Aufwand. „Da hat es gehakt und gerumpelt. Das ist aus meiner Sicht nicht optimal gelaufen. Aber es ist kein Grund zu sagen, dass man nicht weiter zusammenarbeiten kann“, sagte Lanwert.

Ursächlich für den Rückzug der Feuerwehr-Führung könnte laut Schwertmann-Nicolay auch eine zweite Intervention sein. Dieses Mal habe „ein dem privaten Bereich zuzuordnender Konflikt in der Feuerwehr“ eine Rolle gespielt, so ihre Vermutung. Ein Whatsapp-Gesprächsverlauf zwischen mehreren Feuerwehr-Mitgliedern sei dem Ortsbrandmeister zugeleitet worden, der diesen mit dem Ziel, ein Feuerwehr-Mitglied auszuschließen, in einer Kommandositzung öffentlich machen solle. Das sei die Sorge des betroffenen Feuerwehr-Mitglieds gewesen, das sich an die Samtgemeinde-Spitze gewandt habe, berichtete Schwertmann-Nicolay. Zeitgleich habe auch der Kreisbrandmeister um ein Gespräch in dieser Angelegenheit gebeten, weil er befürchtet habe, dass besagtes Feuerwehr-Mitglied, das auch auf Kreisebene Aufgaben wahrnehme, aus dem Feuerwehrdienst ausscheiden könne. Sowohl Kreisbrandmeister als auch das Feuerwehr-Mitglied hätten die Verwaltung gebeten, „zu verhindern, dass privater Schriftverkehr widerrechtlich öffentlich gemacht würde“. Auch strafrechtliche Konsequenzen wären nicht auszuschließen gewesen, so die Bürgermeisterin.

In zwei Gesprächen mit allen Beteiligten sei das weitere Vorgehen einvernehmlich besprochen worden. Der Ausdruck mit dem Gesprächsverlauf sei „ungelesen und datensicher vernichtet worden“. Ortsbrandmeister und Stellvertreter hätten zugesagt, den Konflikt intern zu klären. Das sei auch erfolgt, wie ihr wenige Tage darauf schriftlich bestätigt worden sei, berichtete Schwertmann-Nicolay. Dass Rücktrittsgesuch der Feuerwehr-Führung wenige Tage später habe sie dann überrascht, sagte sie auf Nachfrage unserer Redaktion.

„Das ist eine interne Angelegenheit der Feuerwehr.“ Gregor Schröder, Ratsvorsitzender

Was der Samtgemeinderat dazu sagt: Dessen Mitglieder hörten – wie auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen, die unter den Zuschauern saßen – eine sehr sachliche Schilderung. In dem gut zehnminütigen Vortrag äußerten weder Schwertmann-Nicolay noch Lanwert irgendwelche Schuldzuweisungen noch war ein Wort der Kritik an der Feuerwehrführung zu vernehmen. Eine Aussprache gab es nicht. „Das ist eine interne Angelegenheit der Feuerwehr“, stellte Ratsvorsitzender Gregor Schröder fest. Seine Hoffnung: Die Feuerwehr Neuenkirchen möge schnell wieder in geordnete Bahnen finden.

Worüber der Samtgemeinderat abstimmen musste: Ernennung und Entlassung von Ehrenbeamten ist Sache des Rates. Einstimmig gaben alle Mitglieder dem Rücktrittsgesuch von Dieter Dohm und Maik Geers zum 31. März 2020 statt. Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay dankte den beiden für die geleistete Arbeit. Sie wiederholte: „Ich weiß nicht, warum sie ihre Ämter niederlegen.“

Wie es nun weitergeht: Ortsbrandmeister, Stellvertreter und Ortskommando der Feuerwehr Neuenkirchen sind bis Ende März 2020 im Amt und damit verantwortlich. Sollte bis dahin keine neue Führung gewählt werden, übernehmen Gemeindebrandmeister Christian Mohs und sein Stellvertreter Berno Vorndieke kommissarisch die Leitung.