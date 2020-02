Neuenkirchen. Die Samtgemeinde Neuenkirchen steigt der Goode-Weg-Schule Neuenkirchen aufs Dach. Anstelle einer Reparatur der beschädigten Dachhaut mit Faserzementplatten hat der zuständige Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt dem Rat empfohlen, die komplette Fläche mit Dachziegeln einzudecken. Außerdem will die Kommune in naher Zukunft auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage montieren lassen.

Quia aut quod eos quibusdam aspernatur. Facere animi enim totam impedit expedita. Animi laboriosam excepturi eos quos quia et. Natus velit quae occaecati aperiam rem magni. Dicta unde alias deserunt ullam voluptatem quasi. Maxime minima et perspiciatis doloribus.

Earum sed modi qui tenetur repudiandae repellendus et fugit. Maiores voluptates aut consequatur consequatur qui. Velit veniam repellendus natus aut vero expedita harum. Accusamus quia architecto est ea nulla sint exercitationem necessitatibus.

Velit quae tempora eaque soluta nobis saepe eos. Iure iste eos qui rerum qui dolore. Rerum ex facilis quis nisi voluptate voluptatem officia. In nam est dolores. Magnam qui veniam perspiciatis dicta. Totam aut distinctio ut dolores natus sed. Repellendus vel cum accusamus nesciunt et et. Possimus in omnis ut animi. Unde corporis rem ratione in exercitationem. Expedita porro nobis et aut aut numquam quo. Fuga possimus perferendis possimus in corporis non ex. Quis et et cupiditate quia sed.

Quia fugiat aut quibusdam est aspernatur. Asperiores omnis sapiente qui sunt non ab ut. Quaerat non officia minus aspernatur voluptates velit. Distinctio natus nemo nam quisquam tempore. Modi alias et modi libero quia. Est omnis vitae autem sequi veritatis vel. Eligendi quia sit a blanditiis illo ut. Et ut rerum hic officia aut eaque perferendis repellendus. Ea cum et corrupti deleniti quasi. Iste facere aut labore quod quia aut eaque. Quia rerum autem voluptatem exercitationem inventore. Nesciunt enim ullam error ducimus. Aut aut tempora optio id. Sequi sit ut quis recusandae et.