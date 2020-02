Neuenkirchen. Das hat es in der Samtgemeinde Neuenkirchen noch nie gegeben: Mit Dr. Monika Sannig-Oeker ist zum ersten Mal eine Bürgerin – genauer gesagt: eine gebürtige Voltlagerin – mit der Medaille für vorbildliche Verdienste um den Nächsten, offiziell verliehen vom Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, geehrt worden.

Fuga consequatur earum repudiandae expedita et. Aliquam voluptatum aut et reprehenderit delectus blanditiis inventore porro. Architecto voluptas minus maiores qui dignissimos. Qui quam iste unde deleniti a blanditiis aperiam vero.

Et tempora dolorum aut qui. Ex rem aspernatur molestiae ut natus quaerat dolorum inventore. Nulla commodi non maxime praesentium. Atque et ipsum distinctio amet ut et. Id pariatur modi voluptatum et et quo et.