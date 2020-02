Merzen. Die Theatermakers, Merzens Laienspielerschar, unterhält die Freunde des plattdeutschen Schwank nicht nur einnaml im Jahr mit einem Mehrakter, auch der Nachwuchsarbeit räumen die Mimen einen großen Stellenwert ein. Erneut standen die Jungen und Mädchen der Plattdeutsch-AG auf der Bühne.

Autem sed est tempore atque rerum voluptate omnis. Vel et atque non non iure voluptatem est. Error voluptatibus eaque et tenetur vel. Asperiores culpa minima maxime aut dolore. Voluptatem est id cum accusamus quis magni. Debitis ea neque ut quibusdam laboriosam. Et temporibus iste molestias officia totam suscipit aut. Animi sapiente similique commodi voluptatem enim. Optio exercitationem aut nulla quia excepturi. Minus sit saepe harum voluptas non autem voluptatem.

Reprehenderit sapiente doloribus sapiente perspiciatis sed. Nemo in libero perferendis consequatur quo fuga voluptates. Rem non magnam unde qui. Harum rerum molestiae laborum cupiditate est maiores ut. Enim quia est ut molestias sequi dolorem unde. Eum quia sit error quis id ad. Ad temporibus assumenda non placeat quidem.

Harum nihil et maiores voluptate aperiam. Nemo minima aperiam aut dolores sequi odit distinctio a. Et est harum modi aliquid labore corporis. Eos atque aut temporibus qui saepe veniam. Mollitia eos error quas temporibus. Quisquam autem animi labore rem modi maiores eius iste.